地瓜被視為養生食物之一，但不同顏色的地瓜，仍有些營養上的差異。對此，營養師指出，地瓜依果肉顏色可分成黃色、紅色及紫色，其中紅肉地瓜的維生素A特別突出，甚至大幅超過其它顏色地瓜的90倍。另外，他建議，吃地瓜時最好連皮一起吃、以蒸煮方式優先，能獲得較完整的營養素；同時，也要懂得主食代換，以免多餘熱量會轉換成脂肪儲存於體內。

營養師楊哲雄於好食課粉專撰文表示，其實不論哪種地瓜，都是纖維、碳水化合物、鉀的好來源，但若以不同顏色來看，黃肉地瓜的鈣、維生素B1、維生素E含量較高；紅肉地瓜是鉀、維生素C較高，其中維生素A更大幅超過其它顏色地瓜的90倍；至於紫心地瓜，雖維生素A含量不高，但有相對較高的鐵、葉酸，也富含花青素，有助於身體抗氧化。

談及地瓜該怎麼吃最營養，楊哲雄分享3大原則。首先他提到，地瓜很大部份的營養都在皮上，像是纖維、鉀等，研究發現，去完皮的地瓜，鉀含量減少了64％左右，因此，想要消水腫、促進排便，最好還是連皮一起吃。

其次，楊哲雄說，過往研究發現，地瓜經「熱」處理後，可提升其抗氧化性，其中，透過蒸煮的方式，最能保留營養及提升抗氧化物質。而其它料理方式像水煮很容易流失水溶性營養素；烤地瓜則被發現升糖指數高，有控制血糖者需多留意；而油炸不僅高熱量、高油脂，也容易破壞地瓜本身的營養素。

最後，楊哲雄提到，吃地瓜雖營養，但前提是有去做食物上的代換，像是半個較小的地瓜（55克）可用4分之1碗飯、半個中形馬鈴薯（90克）、一片南瓜（85克）去做代換。若晚餐吃了一個地瓜，應盡量將飯量減半，以免多出來的熱量，變成身體的脂肪。