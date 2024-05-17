瀕臨絕種的保育類草鴞有張呆萌可愛的蘋果臉。（林業署嘉義分署提供／寶智華台南傳真）

為建立更多草鴞基礎資訊，研究團隊經常使用棲架及自動相機調查草鴞的生活行為。（林業署嘉義分署提供／寶智華台南傳真）

河灘地上一整片的草原及周邊鑲嵌的農田是草鴞喜愛使用的棲地。（林業署嘉義分署提供／寶智華台南傳真）

草鴞因臉圓如蘋果又獲喻「蘋果鳥」，是臺灣的12種貓頭鷹當中唯一在地面草叢中築巢的物種，屬第一級瀕臨絕種之保育類野生動物，林業署嘉義分署監測發現台南市曾文溪中下游及鹽水溪中山游為草鴞分布重要區域。因國內缺乏草鴞科學調查紀錄，嘉義分署已善保存相關影音數據，作為推動保育草鴞的珍貴依據。

林業署嘉義分署指出，草鴞分布於亞、澳洲，在台灣屬於稀有留鳥，多半棲息於地面，白天隱藏於高草叢底部的空間休息，會在草叢底部鑽出一條條的隧道，可作為獵食、進出或緊急逃生之用。

嘉義分署表示，草鴞的生活範圍與人類活動的重疊性高，生存受到極大威脅，在野生動物保育法的《保育類野生動物名錄》中屬第一級瀕臨絕種之保育類野生動物。社團法人中華民國野鳥學會理事長方偉宏於《臺灣受脅鳥種圖鑑》裡提到全台數量少於100隻。

嘉義分署指出，2021年國立嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩利用草鴞分布預測模型，於臺灣南部四縣市進行系統性調查，估算臺灣南部地區有158對草鴞。

嘉義分署表示，草鴞生存正面臨五大威脅，包含棲地持續喪失、鼠藥毒害、非刻意獵捕、研究不足、社會支持不足等，嘉義分署推動草鴞保育計畫，針對各項威脅訂定短中長程的改善方針，盤點掌握草鴞棲地，而臺南地區的河川流域以及丘陵地大面積草生地即是實施的重點區域之一。

嘉義分署監測發現曾文溪中下游及鹽水溪中上游為草鴞分布的重要區域，監測團隊並於已知草鴞重要棲地架設棲架及錄音機監測草鴞活動共8組，每一處均記錄到草鴞活動，但部分僅由錄音機記錄到，由於國內極度缺乏草鴞科學調查資料，嘉義分署珍貴保留這些紀錄，作為持續推動保育草鴞的依據。