邑昇實業（5291）與工業電腦大廠維田科技（6570）今年分別迎接創立30周年與20周年，為打造更具企業社會責任與回饋社區鄉里之慶祝活動，兩家上櫃公司於16日共同舉辦公益盃高球友誼賽，邀請上下游客戶及廠商、企業會計師／律師與政大企家班校友新創楷模等超過百名球友共襄盛舉、拋磚引玉，一齊揮桿做公益。

邑昇簡榮坤董事長為善不落人後，並領先業界，於2021年完成編制完整企業ESG白皮書，為不讓ESG淪為口號與紙上作業，適逢創立30周年，自今年初起即安排一系列公益慈善活動，並邀請同樣周年慶之維田科技，共同以慈善公益、回饋社會方式慶祝，本次公益友誼高球賽貴賓亦包括政大企管系名譽教授司徒達賢、宜鼎簡川勝董事長、普萊德陳清港董事長、廣積林秋旭董事長等學術、企業、會計師／律師各界人士，共同於桃園大溪高爾夫球場，以陽光健康、欣欣向榮的身姿，展開公益高球友誼賽，友誼賽規則為以所有與會人士之總進球桿數，乘上一定金額，做為慈善捐款與其它捐款項目，將分別捐贈給第一社會福利基金會、桃園市自閉症協進會與臺北市觀音線心理暨社會關懷協會三家公益團體。