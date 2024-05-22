人氣全創作唱跳男團U：NUS，將在8月10日於台中圓滿劇場舉辦「WELCOME TO THE A-TOWN」七夕戶外演唱會。早鳥票昨（20）開賣，上千張前排票瞬間秒殺一空。不過其中高價位的「宇宙哈尼雙人套票」，卻被歌迷檢舉有大量票券落入不法黃牛手中加價轉售，主辦單位緊急做出處置。

滾石唱片為確保U：NUS歌迷皆透過正當且公平之程序購得「宇宙哈尼雙人套票」，將更新並實施實名認證相關辦法，宣布將以人工方式進行「宇宙哈尼雙人套票」購買名單查驗，作廢異常交易的票券將以實名制重新開賣，呼籲粉絲千萬不要交易黃牛票。後續詳細購票辦法將透過售票單位KKTIX與U：NUS官方社群平台公告。

U：NUS團員昨晚也開直播表示：「謝謝大家的熱情，讓我們成功把8月10號的早鳥票都秒殺！」更在直播中對黃牛喊話：「你們有兩個選擇，一個是把票讓出來，一個就是來跟我們尬聊視訊。」主要是購買「宇宙哈尼雙人套票」的歌迷有機會和團員視訊，但黃牛搶票若賣不出去，莫非真的要和U：NUS團員尬聊？因此團員一再呼籲歌迷絕對不要向黃牛低頭購買加價票。

U：NUS動畫版MV是由團員吳昱廷當導演。（滾石唱片提供）

此外，U：NUS推出〈哈尼〉動畫版MV，這是由建中畢業、目前讀師大的團員吳昱廷親自擔任MV導演，與動畫師謝宜家共同設計出4位團員卡通形象與超萌小白熊角色，向粉絲表示：「希望看到這支影片的你們，都能找到那隻願意無條件守護你的熊熊。」其中小白熊的臉上也精心設計彩蛋，暗藏了「音樂」的英文「MUSIC」，象徵團員最熱愛的音樂，永遠陪伴著每一位歌迷。