美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）財報優於市場預期，帶動台積電今（23）日股價大漲13元至877元，再創歷史新天價，有網友在PTT以「已下車的台積電股民，有再買回來的勇氣嗎？」為題發文，引發熱烈討論。

原PO指出，台積電股價驚驚漲，最近一次從856元跌到822元後又猛然回神，再創高價，他分析，雖然大家都知道台積電是家很值得投資的公司，但居高思危落袋為安一直都是散戶遵循的獲利法則，雖然人人都想要低買高賣，但實務上超過700元的台積電，很多股民早就出清持股。

原PO提到，台積電股價屢屢創高，他好奇已出清持股的投資人，真的有辦法認錯悔改，逢高買進嗎？光買賣台積電一檔績優股就很折磨人性了，怎麼還有人敢去玩其他個股？

其他網友則說，「之前688元跌到370元那波，很多散戶套怕了，這次應該不敢追」、「之前台積電殺到750敢上車嗎？這就是散戶的宿命」、「當年航運少賺超級多」。

亦有網友建議，「台積電只適合不看盤的人」、「其實一支股票有成長性，不管股價漲到多少都應該抱著，逢低加碼就好」、「台灣第一的公司不敢追，要怎麼賺錢」。