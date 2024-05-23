高雄市一名鍾姓男子21日晚間10時許，行為鬼祟出現在啟文派出所前，並擅自開啟停在門口的警備車車門，不排除想要偷竊警車，隨即被值勤員警喝止。不過鍾男於警詢時，情緒非常不穩定，經通知家屬到場協助無果，在警方陪同下強制送醫。據了解，家屬無奈透露，當天晚上他已經鬧了好幾個派出所。

據了解，21日晚間10時許，63歲鍾姓男子不明原因跑到啟文派出所，擅自開啟當時臨停於門前移交裝備、未插鑰匙之警備車車門。員警薛智維聽到圍牆來賓提示音，至門外檢視，見狀立即上前喝止，但鍾男佯裝無事，關上車門企圖離去，薛員立即將鍾男帶進派出所，以瞭解緣由。

孰料，鍾男於員警詢問時，態度丕變，不僅說詞反覆、情緒非常不穩定，經通知家屬到場協助仍無法安撫，只好在家屬同意、警方全程陪同下，將鍾男強制送醫。

據了解，家屬抵達派出所後，無奈透露，當天晚上他已經鬧了好幾個派出所，至於男子行為是否意圖偷竊警車，將待其出院後再進一步追究釐清。

左營分局表示，民眾擅開警車車門，恐違反社會秩序維護法第85條第1項「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，可處拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰或其他相關刑法法令，警方將俟鍾男出院後再通知到案說明，依法究辦。