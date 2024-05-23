內政部原規畫在新北市汐止文高用地興建9百戶社會住宅，鑽探地質發現營建廢棄物等垃圾，甚至有IC晶片。（廖先翔辦公室提供）

內政部原規畫在新北市汐止文高用地興建9百戶社會住宅，鑽探地質發現營建廢棄物等垃圾，甚至有IC晶片，經評估清理經費高達4.5億元，且至少耗時1年，導致該案胎死腹中。立法委員廖先翔今（23）日會勘，要求國防部妥善清理廢棄物，要求30天內提出改善計畫，以利後續活化。

文高用地位於汐止大同路一段515巷內，現場可以看到許多的瀝青廢渣，堆積成一座小山。內政部原規畫興建9百戶社會住宅，國家住都中心評估不符效益，而撤銷土地變更案。

廖先翔表示，無論該土地後續是否規畫為社會住宅或其他社福設施、特色公園、體育園區等，先決條件就是要把先前遭傾倒的廢棄物清除，才可能有其他單位願意接手活化，因此要求國防部1個月內提出改善計畫，並請新北市環保局監督後續是否依改善計畫執行。

廖先翔同時請國家住都中心重新評估，是否仍有新規畫社會住宅的意願，倘無意願再蒐集地方意見後，再決定活化方向。

土地管理機關國防部政戰局指出，該地於1996年自軍備局接管，因國有、私有土地交雜而不易管理，曾有段時間做為陸軍訓練靶場，後來遭占用掩埋廢棄物，軍方依法提請訴訟究查。

國防部政戰局表示，法院裁定分4階段強制執行，目前正由法院擇期辦理第四階段強制執行作業，將持續辦理廢棄物清運，並依會勘結論要求1個月內提供清理期程與相關單位知悉，以利需地機關規畫土地使用事宜。