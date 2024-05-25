韓國首位坎城影帝宋康昊主演韓劇《逆貧大叔》本週第6、7集中劇情迎來高潮。他飾演的「朴斗七」始終在背後操盤一切，陷入各方的政治角力，但仍不惜一切要將他心中的理想主義者「金產」（卞約漢飾）推上政治大位，同時引領恐怖暴力組織「信義社」、「東大門幫」的野心政治家「姜成民」（李奎炯飾）卻始終在旁觀察一切，意圖剷除所有對他不利的敵人。

近期主角群也接受韓媒採訪，宋康昊謙稱不是不演劇集，而是電影片約一直比較多，「我是沒辦法一心二用的人，所以很佩服那些可以一直在電影、劇集相互切換身份的演員」，並說早在宣傳《寄生上流》就看到《逆貧大叔》劇本，立刻被這個性格複雜的主角迷住，「這是我最喜歡的角色類型，乍看之下很自私，很人性化，沒有人知道他在想什麼，但我覺得這是最重要的，神秘感是這個角色最有吸引力的地方」。

Tiffany Young一登場就大秀流利英文。（圖／Disney＋提供）

因為主角朴斗七有「三食叔叔」之稱，熱愛美食也希望所有人都能吃到飽足的三餐，無論是他最喜歡的「紅豆麵包」，或是他與金產初次見面聊到的「披薩」，都讓觀眾印象深刻，宋康昊笑說不只是食物，「叔叔」這個字在韓國也代表著「可以依賴的長輩」，他也希望能夠成為這樣具有象徵意義的存在，「希望大家都可以越來越喜歡這部劇」。

「小迷糊」李奎炯在劇中飾演性格深沉的野心政治家姜成民，不僅與財閥勾結，更運用政治手腕消滅政敵，他說雖然以前也演過反派，但這次扮演的姜成民非常不一樣，雖然殘忍、充滿疑心，但同時也難掩內心脆弱的孤獨焦慮感，「我有參考《教父》的艾爾帕西諾，充滿野心而且手段殘忍，但又充滿人性化，我相信觀眾也能對我的角色感同身受」。

女團「少女時代」成員蒂芬妮（Tiffany Young）終於在第7集登場，飾演財團理事鄭瑞秋，甫登場就秀出流利英文對白，並與卞約漢有精彩對戲，因為不看好他想要讓國家富強的願景，甚至主動丟出自己的鞋子笑稱「連我的鞋子修不好，能夠改變國家嗎？」引發網友熱議。《逆貧大叔》之後每週三在Disney＋更新2集。