美國俄亥俄高中棒球比賽出現罕見守備鏡頭，馬里安地區高中對戰瑞卡弗利堡高中，第6局葛里賽茲（Caden Grisez）擊出平飛安打，馬里安中外野手布魯恩斯（Griffin Bruns）撿到球，結果二壘壘包無人看守，打者葛里賽茲成功越過二壘往三壘跑，三壘居然也無人看守！
中外野手布魯恩斯一路跑進內野都找不到隊友傳球，眼看打者葛里賽茲要衝本壘了，偏偏捕手慢吞吞跑去三壘補位，本壘大唱空城。布魯恩斯乾脆自己衝去本壘抓人，他與葛里賽茲一起飛撲，主審宣布觸殺出局！
這個play登上大聯盟官網，出局的打者葛里賽茲並不介意，還自嘲說：「跑者的IQ問題也很大。」葛里賽茲是二刀流，他當天登板5.1局，另有4打數3安打，幫助瑞卡弗利堡高中11比3獲勝。本來這支有機會成為場內全壘打，也就是俗稱的「少棒全壘打」（因為守備不佳而被打者得分），但是布魯恩斯堅不放棄的精神抓到這個出局，紀錄上為三壘打。
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