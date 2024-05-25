113年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽25日於嘉義北香湖公園舉行，近200名大、小選手參賽，人數創下賽事繼新冠肺炎疫情以來最多的一次，國防大學首度包辦大專公開和一般組雙料團體冠軍，儼然已經成為台灣定向越野的大專第一強校。

上個月剛在NGBC 2024 定向越野挑戰賽包辦公開男、女組總冠軍的國防大學，這次表現也很搶眼，由於台灣「定向一姐」、去年冠軍黃敏惠赴國外實習未參賽下，國防大學大二生梁宇琪以20分56秒完賽，生涯首度拿下大專公開女子組冠軍。

梁宇琪開心說：「可能前一陣子因為要比全大運田徑女子七項的比賽，所以，有認真多練了一點，雖然最近剛好是期末考，但感覺狀況還不錯，最後雖然有1、2點沒跑好，幸好有即時調回來。」

在梁宇琪領軍下，國防大學這次有學生20人、教官5人參賽，除了梁宇琪外，梁竹君也以22分21秒拿下大專公開女子組亞軍，5名教官也斬獲了男子50歲組、男子40歲組雙冠，不僅成功守住去年的大專一般組團體冠軍，今年也在大專公開組擠下人數較少去年團體冠軍中正大學，首度完成囊括大專公開、一般組團體雙料冠軍的霸業。