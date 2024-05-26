立法院會連日來審查國會改革法案，朝野劍拔弩張，連帶社會氛圍都變得緊張對立。國民黨立委謝龍介強調，包括超思雞蛋、小吃店快篩、疫苗、台南光電弊案等，國會改革就是要剷除官商勾結。太多案子查下去可能動搖國本，但預計28日院會就能完成二三讀，請大家幫忙澄清闢謠。

「向台南鄉親，與全國百姓報告：國會改革，只剩最後一哩路！預計下週二院會，就能完成二三讀！」謝龍介25日發文直呼：「通過之後，我們就有法源依據，對抗獨大的政府，這些年，我曾經承諾過要追查的弊案，將有水落石出，真相大白的機會！」

謝龍介直言，但是太多案子，查下去，就是動搖國本，既得利益者總是想盡辦法要阻撓，各種抹黑、造謠，中傷不斷。謝龍介就在司法及法制委員會，對這些指控，可以負責任地向大家報告，不是事實，也請大家支持，不輕信謠言，幫忙澄清闢謠！

謝龍介26日也連發闢謠圖卡，強調：超思雞蛋、小吃店快篩、疫苗、台南光電弊案...資本額10萬變5億，國會改革就是要把「官商勾結」剷除！