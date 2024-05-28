京鼎2023年合併營收130.51億元、年減12.07％，歸屬母公司稅後淨利19.9億元、年減14.19％，每股盈餘（EPS）20.48元，均創歷史次高。董事會決議配息12元、盈餘配發率約58.59％，分創歷史次高及新高，將於6月25日除息交易。

京鼎表示，因半導體設備市場成長減緩，使公司去年營收及獲利同步減少，但年度預算執行良好，除了營收及獲利均達成預算目標外，包括營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利及每股盈餘均創歷年次高。

京鼎2024年首季合併營收33.22億元，季減1.71％、年減2.37％，營業利益4.82億元，季減16.71％、年減12.43％，雙創同期第三高。受惠業外收益跳增創2.62億元新高，使稅後淨利5.45億元，季增8.03％、年增達35.41％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘5.52元。

展望2024年，京鼎指出，全球經濟仍面臨中東紅海危機、綠能補貼競賽、極端天氣事件、地緣政治風險等諸多不確定因素，財務部將隨時掌握國際金融變化，適時運用財務操作減少匯率風險，並因應景氣變化調整擴產計畫，期盼營收及獲利未來能再創新局。

京鼎指出，今年營運主軸為「數位增效與資訊安全」，藉由導入ERP及PLM系統等數位管理工具以增加營運效能，並同時強化資安系統以保障個資及公司營業祕密。財務操作則以穩健保守為原則，與銀行建立良好關係，並持續加強培訓人員的專業技能。