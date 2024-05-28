昇陽半導體本屆董事會席次自8席增至9席，主因一般董事自5席增至6席，新任一般董事中包括鄭文震、丁棟樑投資、民合順投資、最大股東均豪等4席順利連任，前任獨董梁明成轉當選一般董事、第二大股東聖暉亦取得1席。

獨董席次則維持3席不變，新任獨董僅新保總經理洪國超順利連任，另2席則由新提名的工研院董事長李世光、台灣水資源與農業研究院顧問黃錦堂當選。原任獨董的梁明成此次轉提名一般董事並順利當選。

據昇陽半導體公布截至3月底的前十大股東名單，均豪以4.8％持股躍居最大單一股東，聖暉*以3.04％持股位居第二，原先持股11.21％的最大股東美商應材則未在前十大之列，但台灣匯豐銀行受託保管英商高盛國際公司投資專戶首度以3.02％持股位居第三大股東。

業界認為，梁明成與蔡幸川2人先前在美光曾共事多年，在業界擁有豐富經驗，均為先進封裝技術的箇中好手。同時，引進聖暉*成為第二大股東，加上既有董事設備商均豪，三方攜手可望共同開發再生晶圓自動化設備，切入CoWoS先進封裝應用領域，增添營運利多。