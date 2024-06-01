根據《CNN》報導，兩岸一旦開戰，台灣周邊15條海底電纜可能會成為攻擊目標，全台將大斷網，甚至可能影響到台灣武器的使用。退役少將栗正傑表示，台灣海底電纜一直是機密，上岸地點只有淡水、八里、宜蘭頭城、枋山等4個地方。

栗正傑1日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，台灣的海底電纜一直是機密，上岸地點只有淡水、八里、宜蘭頭城、枋山等4個地方。另有兩個地方是對馬祖跟金門灣。

栗正傑舉例表示，馬祖電纜去年被漁船勾斷，馬祖多慘，傳條Line文字，需15分鐘才能到達台灣，那些知青、小鳥根本不知道事態嚴重。那時馬祖旅行業更是哇哇叫，因為他們沒辦法訂房，再者沒有辦法做電子支付、銀行沒有辦法付款、網路銀行沒辦法使用，光是旅行業受災就這麼嚴重。

栗正傑點出，把這次圍台軍演的包圍圖，跟台灣這4個點對照，就可發現，花蓮那裡有一塊；北部那一塊就是淡水、八里海底電纜登陸點；南邊那一塊就是枋山登陸點。因此，對岸是有可能把台灣的海底電纜切斷，這就是灰色地帶作戰手段，不用一槍一砲，就能讓台灣民眾心理造成恐慌，一旦沒有辦法跟外界聯絡，就很嚴重。