中國大陸宣布，對台灣134個稅目產品中止《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）關稅減讓。前立委郭正亮表示，不要以為只有2%，兩岸貿易額將近2600億，有一半是電子零組件。大陸若只買自己的，不要以為台灣的1250億的電子零組件不會受影響，這個才是最可怕的。

郭正亮1日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，去年12月是針對丙烯，那次真的都是大企業，不過台塑、奇美做了內部調整，所以勞工沒有失業。可是這一波真的不是如此，內部有非常多都是中小企業，加稅之後就沒有競爭力，有的可能會失業，甚至破產。所以不要小看這次的134項，跟去年12月的狀況，可說完全不一樣。

郭正亮接著指出，大家不要以為只有2%，我們現在跟大陸的貿易額確實在降低，可是也有將近2600億左右，有一半就是電子零組件。有獨派就說，大陸不能不買我們的，是它依賴我們。郭正亮反問，你確定嗎？現在中國大陸為什在去美國化，不買英特爾的晶片，要求用大陸自己的晶片。大陸若硬要搞你，就會買大陸自己的，所以不要以為台灣的1250億的電子零組件不會受影響，這個才是最可怕的。

郭正亮更點出，ECFA若是占2%，2600億大概只有52億，1250億的電子零組件，10%就是125億，不要以為不會發生，大陸就認為賴清德一味倒向美國，所以台灣的零組件就像「Made in American」，美國若要你禁，你就不能出口，大陸為什麼要承受這種風險，所以不要以為只有ECFA受影響而已。