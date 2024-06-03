一名劉姓男子為了勸離家4年，互不聯繫的女兒回家看生病的爺爺，跑到女兒就讀的某大學堵人，但遭到女兒拒絕，導致父女倆當場大打出手，互相提告傷害事後，高雄地院審理後，認為父女倆人都不以理性方式解決家庭問題，判劉父依傷害尊親屬罪拘役55天、女兒則判45天，均得易科罰金。

根據判決書，劉姓女大生從民國107年間與父親起爭執後，就未曾與父親同住。但父親在111年10月31日早上前往學校停車場堵她，見到女兒出現後，先徒手拔走機車鑰匙，又拿走眼鏡還出手拉扯，結果雙方互毆爆發衝突，事後父女倆人分向對方提告傷害。

父親出庭時表示，去找女兒是希望她回去看爺爺，她卻出手打人害他受傷，但沒有提告，原本要帶她去找老師，請老師幫忙管教。女兒這6年來一直告他，又打他，實在受不了，只有在學校才能找得到她，所以才去學校請老師協助，她爺爺都一百歲了她也不回來看，阿嬤走了的告別式也不回來，有看過這樣的小孩嗎?

女兒反控父親小時候遭到父親家暴，跟爸爸同住時就曾被他打過，自己認為不需承受家暴，才跑去跟媽媽同住。自己也曾險遭爸爸強行帶回家，讓她不得已聲請保護令，但這次又跑到學校堵人。

法乾審理後認定，兩人為父女關係，若有意見不合應以理性、互相尊重之態度溝通相處，且女兒已成年，須對自己行為要負全部責任，因此父親不得憑身分就強求她一概服從。

法官也認為，二人已多年未曾來往，關係難以一夕間修復，父親任意強取女兒機車鑰匙、眼鏡等物，妨害自由離去權利，又出手與女兒拉扯而導致受傷。女兒也未能秉持理性平和之方式與父親應對相處，出手傷害父親。二人均否認犯行，且均未能與對方達成和解，分別對劉父依傷害尊親屬罪判拘役55天、劉女判45天，均得易科罰金。