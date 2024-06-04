黃仁勳2日晚間在台大綜合體育館進行主題演講，開場投影片點名43檔台灣供應鏈名單，成為演講中最大亮點，當中高達13檔股票以漲停作收。黑石財金執行長溫建勳指出，黃仁勳不但逛夜市人設做得好，商戰上也搶先AMD董事長蘇姿丰發表演講，固樁、顧客戶的動作更能看出他的厲害。

「我覺得，人設，黃仁勳他做得很好！」溫建勳3日在《國民大會》節目表示，不管他搞人設，還是他真的就這樣子，他給人家很暖心的感覺：我逛夜市、我吃臭豆腐、吃滷肉飯；旁邊坐的是林百里、張忠謀，都跟我一樣吃，而且小費一掏就1000塊？打包起來，潤餅一打包就1000多份。

溫建勳指出，給人家很暖心的感覺，這是人設黃仁勳。「我跟大家報告一下，我所觀察的『商戰黃仁勳』，比較不像這樣子喔！」商戰裡面不是你死就是我亡。這次電腦展本來設定的是誰？是蘇姿丰要演講、搶頭香，對吧？（主持人謝曜州：啊結果她變成第二香啦？）結果呢？結果黃仁勳想說：我才不要頭香被她搶走！我前兩天就要先去台大演講！那個演講的時間點之巧妙。「所以今天蘇姿丰才到嘛，光是這個。」

「再來，輝達的股票是一拆十，大家覺得這是一個很大的事情，因為股票漲到1000塊美元，後面要再漲不容易，所以他切割了。」溫建勳強調，他分割了之後：我先演講，中間要見劉揚偉，中間還有電腦展，到6月7日當天，我輝達的一分十就成立了，當天生效！

溫建勳提到，從商業來看，這個時間點可以說掌握得非常好。再來，昨天的演講大會裡面，他提到了很多他的供應商，「就說：曜州啊～我們來固樁，你幫我代工，有多好多好，那我就幫你把名字打在我們這個LOGO背板上面，大家共榮！」那我們就看到，股票從前一陣子在漲，今天再漲，多棒的一個情況！我的客戶，我也幫你promote（推薦），連做腳踏車的，你的工廠也用我最新的產品！這樣一點名，今天也是漲很多。

「所以，他供應鏈共榮，客戶也共榮。」溫建勳直言，「所以我覺得這是黃仁勳做出來，很厲害的一個固樁，而且顧客戶的一個動作！」