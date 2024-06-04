前台北市長柯文哲任內推行機車收費，文山區景行里長陳千惠曾抗議，當地因有景美商圈，因此機車停車格被畫定收費範圍，卻造成機車在騎樓停滿，車格卻仍有空位的亂象。停管處表示，配合商業處調整商圈範圍，景美商圈周遭4條巷弄和景興路自6月1日起停止收費，機車退出騎樓2.0範圍則持續和地方溝通。

蔣萬安4月出席文山區里長座談會時，陳千惠提案景美觀光商圈範圍重新畫定及取消商圈內機車收費停車格，陳說明，柯文哲2019年實施機車停車格收費，卻形成停車格有空，騎樓卻被機車佔滿的亂象，造成里民很大困擾。蔣萬安當時回覆，會請相關單位就個案討論如何符合在地需求，大方向朝持續收費並推機車退出騎樓執行。

停管處長營運科長李杰儒回覆，配合商業處調整商圈範圍，景美商圈周遭4條巷弄和景興路自6月1日起停止收費。至於機車退出騎樓2.0部分，原預計推行路段目前尚未與住戶達成共識，還在和地方討論，目標仍是檢討機車退出騎樓範圍並持續推動。