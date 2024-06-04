今年端午連假為期3天，交通部高速公路局依歷次連假國道交通量資料及特性分析，預估這次連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約可達平日1.4倍，呼籲用路人可改搭公共運輸，若自行開車者則建議多利用替代道路。

高公局表示，如用路人仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛，或由以下國道好走時段避開壅塞：西部國道部分：(一)6月8日、9日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；(二)6月9日、10日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分：(一)6月8日、9日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；(二)6月9日、10日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局提到，為維持連假期間國道合理服務水準，也規畫實施時段性匝道封閉、國5北向高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中6月9至10日將於每日12至21時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再駛入高速公路，並建議連假期間往返新竹及台南地區民眾可多利用台61替代國1、國3，以達分流及避壅塞效益。

高公局建議民眾，連假期間可多利用好走時段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App行車時間預測功能，妥為規劃行程及查詢即時路況，以彈性調整行車時間與路線。