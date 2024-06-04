台灣彩券4日首度推出3新款─「無敵30倍」、「超級20倍」、「幸運10倍」全新「倍數主題」的刮刮樂新品。民眾有機會刮出2倍、3倍、5倍、10倍、20倍，最高30倍獎金。台彩說，3款新品總獎項超過514萬個、總獎金逾23.1億元。

國際彩券發行機構針對在同一時間推出一系列不同售價但遊戲主題、票面設計與玩法具一致性的刮刮樂，稱為家族遊戲（family game），其中倍數跟數字的主題與玩法最受歡迎。因此，台彩首度4日首度一次推出「無敵30倍」、「超級20倍」、「幸運10倍」3款倍數主題的家族遊戲新品。

「無敵30倍」每張售價300元，超過42萬個獎金加倍機會，1,500元（含）以上的獎項超過37萬個，頭獎300萬元共3個，總中獎率31.01％；「超級20倍」每張售價200元，超過36萬個獎金加倍機會，1,000元（含）以上的獎項超過42萬個，頭獎200萬元共3個，總中獎率28％；「幸運10倍」每張售價100元，超過33萬個獎金加倍機會，500元（含）以上的獎項超過36萬個，頭獎30萬元共3個，總中獎率25％。