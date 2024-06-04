傳統市場攤商形形色色，新北市三峽區一名男子近日逛民權街附近的公有市場，發現賣冰棒的攤販標榜每枝1元，結帳竟變成每枝10元，他氣得當場拒絕買單，將其PO上網後，不少網友直呼「騙人伎倆又來了。」

原PO上周六（1日）於臉書社團《我是三峽人》指出，在公有市場看到賣冰棒的攤販，布條寫「歡迎試吃」、「每枝1元」等，他表示一包有5枝，攤販規定不能只買1枝，他向老闆說要買10枝，價格竟從原本每枝1元變成10元，總金額為100元，他當場拒絕買單。

圖文曝光後，網友秒懂紛紛直呼，「老招式就是有人會上當」、「不是騙很久了？還有人上當？」、「又有一堆人要被騙了」、「每枝1元都是騙人的，請不要再相信」、「騙人伎倆」、「剛剛騎車經過，有客人在那邊大呼小叫罵騙子。」

每枝冰1元的攤販在各縣市的傳統市場出沒，過去曾有不少民眾被1元的標語吸引，結帳時老闆稱1元是試吃價，每枝冰的售價是10元，和布條上的1元價差10倍，民眾氣得怒罵攤商蓄意隱瞞、欺騙，更有人說不清楚冰棒的成分及來源，不論是1元或10元都不敢吃。

消保官也曾表示，廣告不實涉及嚴重詐欺，脅迫購買則涉犯強制罪，業者要寫清楚商品的產地、價格、計價單位等，不得誤導、隱匿，勸導不聽者可開罰。