南投縣一所國小棒球隊的男教練以關懷弱勢學生之名，10年來對22名男童伸狼爪，涉嫌強制猥褻、強制性交、強制性交未遂、甚至拍攝逞慾影片等共犯68罪，檢方痛斥教練利用學童對師長之信任，將被害人視為禁臠，逞一己私慾，敗壞師德，請求從重量刑。

據了解，男教練從師院畢業後到南投縣的一所國小服務，甚至擔任棒球隊教練，他利用關懷弱勢學生之名，將單親或家庭經濟弱勢的學生帶回家課輔，涉嫌以金錢誘惑、權勢威逼等，10多年來強制猥褻、性侵害、性侵未遂多名男童。

男教練率領的球隊常獲獎，曾接受媒體訪問說，他將小球員當成自己孩子，除了要求球技和訓練，更關心球員生活狀況，甚至半夜會巡視就寢狀況，幫球員蓋被子，如今看來十分諷刺，他的舉手投足對被害人造成難以磨滅的傷痛與陰影。

南投地檢署檢察官吳慧文獲報組成專案小組，2月6日前往教練的租屋處、辦公室搜索，拘提教練到案並收押，清查發現教練任教10年來至少有22人受害，涉嫌對學童強制猥褻、強制性交、強制性交未遂、甚至拍攝逞慾影片等共犯68罪，全案偵結依加重強制性交、違反《兒童及少年福利與權益保障法》等罪提起公訴。

檢方痛斥，教練利用學童對師長之信任，將被害人視為禁臠，逞一己私慾，隨就任時間增長，犯行日益猖獗，造成被害人永久且難以磨滅的傷害與陰影，對被害人的身心健康造成不良影響，嚴重敗壞師德；多名被害學童長期遭性侵，麻木痛苦，因此有嚴重的身心狀況仍在就醫，請求予以從重量刑。