去年6月演藝圈爆發#MeToo風暴，包括黃子佼、NONO、許傑輝、陳建州及宥勝等男星，接連爆出性騷醜聞，演藝形象全面重創。精神科名醫潘建志接受《健康聊天室》訪問表示，「幫某位資深女星持續做心理治療一年後，對方突淚訴『兒時遭親戚伸狼爪』，至今不敢告訴親友」。

醫生潘建志表示，「曾幫某位40、50歲的知名女藝人做心理治療，每周做一小時以上，持續做了一年後，某天，女星突然透露，『小時候被親戚性侵過』，從來不敢告訴別人，包括爸媽、兄弟姐妹及閨密全都不知道」。

【健康療天室】女星因「被親戚侵犯」求看身心科 精神醫授「2解方」：不用自己扛

精神科醫生潘建志透露，某資深女星年幼時遭親戚性侵過程。(圖／吳振煌拍攝)

潘建志透露，「該名患者(女星)已40、50歲了，如今距離案發時間超過幾十年，就和#MeToo事件一樣，陰影始終深埋在被害人心中，在她們的心裡會感到相當羞恥，只要說出口就會被歧視，各種原因下秘密深藏在心裡，這就會是患者心裡過不去的坎」。

性侵被害人內心衝擊大。(圖／翻攝網路)

就連醫病關係都要建立相當久的信任感，病患才敢說出口。潘建志坦言，「更別說被害人要舉報、追溯等，這也讓我學習到，當醫生這種事(性侵)是不能讓它船過水無痕的」。

遭到性侵的許多被害人，內心衝擊非常大。潘建志說，「尤其事發在年紀小時，根本搞不清楚狀況，從小性平教育相當重要，要讓小朋友知道，身體是不可被侵犯的」。

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