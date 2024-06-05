「Gino」蔡東威近兩年的事業運可說是相當不順，先是從老東家三立跳槽到民視，惹得三立不開心，換公司後又爆出得罪長官被冷藏，從新劇《天道》中消失；幸好他很有危機意識，去年就被時報周刊CTWANT拍到將蝙蝠車易主，本刊也接獲消息，指出他有意將手中投資的房地產出售，來對抗現在這段非常時期。

本刊先前接獲消息，稱Gino有意將手中投資的房地產出。（圖／翻攝自Gino臉書）

其實Gino一直很有商業頭腦，除了演員本業，也投資了許多副業，包括冷凍食品、飾品到五星級按摩店、二手車行、土地，多年來累積的資產相當可觀，光是易主的Chevrolet Camaro MK6 50周年紀念版跑車改裝的蝙蝠車，從入手到改車就花了近350萬元，另外他還有擁有瑪莎拉蒂跑車、Toyota Alphard保母車、福特野馬敞篷跑車、保時捷718等豪車。

有商業頭腦的Gino投資不少副業。（圖／翻攝自Gino臉書）

房產方面，Gino不僅曾買房子給父母，還有總價約4000多萬的台北市內湖區自住宅，去年又在新北市三重區買下3000多萬的預售屋給自己當生日禮物，被封為「隱形富翁」當之無愧，即使得暫時休息，看來生活也是無虞。

被稱為隱形富翁的Gino擁有多輛豪車。（圖／翻攝自Gino臉書）

雖然現在Gino是以演員身分發展，但當初他是以偶像男團「K ONE」出道，身為隊長的他舞技了得，曾獲得兩次全國舞蹈大賽冠軍，與他們同期的男團「Energy」最近刮起炫風，不僅帶起「16蹲」熱潮，小巨蛋演唱會更秒殺，還即將前進高雄巨蛋，掀起不少粉絲的回憶殺，也有許多人敲碗希望K ONE合體。

Gino當年以K ONE隊長的身分出道。（圖／翻攝自YouTube）

Gino日前上傳影片，回答K ONE何時要合體的問題，先是開玩笑說：「為什麼覺得想要K ONE合體？看我一個人不夠嗎？」接著又說如果留言數夠多，說不定就能合體，也坦言擔心自己現在已經跳不動了，並說他認為目前合體的時間點還沒到，需要天時地利人和，不過他強調絕不排斥合體，「為什麼要排斥？我覺得很好啊，我本來就是K ONE團體出身的。」