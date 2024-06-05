今天華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，整天陸續有雲系移入，各地多雲時陰、不定時有局部短暫陣雨；明（6日）微弱鋒面掠過，午後留意較大雨勢；周六至下周一（8至10日）端午連假天氣不穩定，周五起滯留鋒在北部海面徘徊，易有強對流發展伴隨劇烈天氣，影響至下周二（11日）。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天中高層雲移入且逐漸增厚，各地雲量多、偶有局部降雨，山區雨勢較明顯；北台灣偏涼，其他地區白天微熱，各地氣溫：北部20至27度、中部21至31度、南部22至33度、東部20至32度。

最新模式模擬顯示，明天微弱鋒面掠過，大氣不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後可能出現較大雨勢。

吳德榮表示，周五至下周二滯留鋒在北部海面醞釀、南北徘徊，加上西南風帶來水氣，大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨，尤其午後有強對流發展，易伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。