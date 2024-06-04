好市多時常推出新品讓消費者嘗鮮，有會員日前在賣場發現零食區上架一款日本進口的「千層派濃厚巧克力風味餅乾」，回家吃了之後大讚好吃、不會太甜，內行網友也推薦，表示冷凍或加熱更好吃，才上架不久他已經買第3包了。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團分享賣場新品，他在零食區發現一款日本進口的千層派濃厚巧克力風味餅乾，好奇買回家嘗鮮。

根據官網商品介紹，該款餅乾派皮多達64層，包覆濃郁巧克力內餡，裡面是獨立包裝，1包裡面有2顆，攜帶很方便。

原PO吃了之後大讚「好吃不甜」，許多吃過的網友也給出不錯的評價，內行人透露，可以冰在冷凍庫，口感吃起來很讚；也有人說烤過再吃更美味，吃起來不會膩，「很好吃，加熱或冷凍都可以，買第3包了」、「這是去日本必買的餅乾，很好吃，而且有很多種口味。」

不過也有網友覺得味道普通，「吃不出濃厚的巧克力」、「在日本吃過這口味，不會再回購，原味的比較好吃，希望好市多也能進。」

除了甜口味餅乾之外，好市多另一款日本的仙貝也相當受歡迎，有紅色和藍色包裝，口味分別為白蝦螢烏賊風味和白蝦鰹魚風味，不少網友大推這款仙貝，「味道不會太鹹，很容易1包接1包。」