今天水氣增加，各地不定時有短暫陣雨，午後山區可能出現強降雨，明起至周五（5至7日）華南雲雨區東移，西半部降雨範圍較廣，東半部也有短暫陣雨；周六至下周一（8至10日）端午連假天氣不穩定，南部有陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨；下周二至周四（11至13日）鋒面在台灣附近，各地陣雨持續，等於今起一連10天都會下雨。

中央氣象署指出，今天降雨機率提高，各地都有短暫陣雨，午後留意山區強降雨；氣溫方面，清晨北部及東半部低溫約20至22度，中南部23至25度，白天開始回溫，北部及東半部約27、28度，中南部30、31度。

明天至周五華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，西半部降雨區域較廣，有短暫陣雨，東半部也有局部降雨。

周六至下周一台灣附近風場轉為偏南風，天氣悶熱，水氣順著南風移入台灣，天氣較不穩定，南部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至周四鋒面在台灣附近，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。