台東建農掩埋場垃圾堆積如山。（蔡旻妤攝）

台東焚化廠未來每年將保留2.4萬公噸餘裕空間，供環境部調度代燒他縣垃圾。焚化廠2019年重啟時，台東縣環保局曾承諾，會優先處理全縣14座「堆積如山的掩埋場」，如今建農掩埋場垃圾不減反增，引發居民不滿「若有餘力代燒他縣垃圾，本地垃圾何不優先處理？乾脆改名建農垃圾山好了」

影》台東掩埋場堆積如山，卻要代燒他縣垃圾，居民炸鍋。

台東建農掩埋場垃圾堆積如山。（蔡旻妤攝）

位於台東最大垃圾掩埋場旁，建農里長林金寶指著一座座垃圾山表示，「這堆是今年國家清潔週的、後面那一堆木頭是海葵颱風的，再後面那一座是去年國家清潔週的」，他強調，環保局都稱已經陸續幫忙去化，可是垃圾山仍愈來愈高，嚴重威脅鄰近居民的健康安全。

過去曾多次代燒台東垃圾的高雄市政府來函指出，台東仍積欠代燒回運的底渣及再生粒料約1萬2000多噸，要求縣府償還2198萬餘元垃圾處理費、或代燒約7000噸垃圾。由於台東縣短期內無法償還，加上環保署來函要求台東焚化廠配合全國垃圾調度運用，因此議會同意後將優先幫高雄代燒垃圾。

台東建農掩埋場垃圾堆積如山。（蔡旻妤攝）

台東市民代表王泰捷認為，高雄來函僅需代燒約7000噸垃圾，為何環境部要求每年2.4萬噸餘裕焚化量，台東縣政府必須照單全收，他認為，其他縣市過去基於互惠原則幫助過台東，台東縣沒有立場拒絕，但未來是否會代燒更多其他縣市垃圾？

台東縣環保局回應，今年優先協助曾替台東代燒的高雄、屏東、台南、嘉義、宜蘭等5個縣市，明年起則由環境部統一調度；而全縣14個垃圾掩埋場暫時堆置的2萬4千多噸垃圾，會在年底前盡速清運焚燒。