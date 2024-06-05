足底筋膜炎所引起的疼痛困擾著許多人，復健科醫師侯鐘堡分享3招自救法，分別是腳踩網球、腳趾抓毛巾，以及弓箭步伸展，只要每天做這3個動作，他說，惱人的足底筋膜炎會有明顯改善。

為何會發生足底筋膜炎？依中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，大部分都是使用過度所致，例如站立太久、走太多的路、慢跑、經常走健康步道、在不平的石子路面走太久，甚至穿的鞋子底部太薄或太硬，都可能使足底筋膜受傷，進而造成急性或慢性發炎。

關於該如何舒緩足底筋膜，醫師侯鐘堡在《堡你平安》分享以下3招自救法，以供民眾參考：

1、腳踩網球：讓球在整個腳底板來回滾動，透過此動作不但可以刺激腳底的淋巴往上回流，也可以調整肌肉及筋膜的彈性，來提升血液循環。

2、腳趾抓毛巾：把毛巾鋪於地面上，腳跟穩固地踏在地板上，用腳趾慢慢夾起毛巾，反覆進行此動作，左、右腳各做5回合，以此來鍛鍊腳趾的抓地力。

3、弓箭步伸展：保持抬頭挺胸，伸展小腿後側肌群，可減少足底筋膜壓力。

中國醫藥大學附設醫院衛教內容還指出，治療足底筋膜炎除了藥物、熱敷外，另在醫師指示下，也可以考慮在疼痛點打入小量的類固醇，改善疼痛。至於民俗療法、推拿、針灸或拔罐等，若治療不當是有可能使症狀變嚴重，務必要注意。