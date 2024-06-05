45歲男星唐治平母親驚傳逝世，警察找上門時，他卻爆出疑似酒醉精神恍惚，渾然不知母喪，並且堅持不認死者就是母親，導致唐母遺體只能暫存殯儀館。有網友挖出唐治平多年前上狄鶯主持的節目，自曝有嚴重憂鬱症「台詞都背不下來」。

唐治平樣貌英挺帥氣，曾是演藝圈發電機，堪稱女星殺手，出道多年參演多部戲劇作品，曾和丁寧、宋紀妍、胡晴雯、張鈺凰等人交往。過去他曾登上狄鶯主持的節目《今夜不流淚》片段被翻出，透露自己曾罹患嚴重憂鬱症，可能跟體質、工作上遇到瓶頸、談戀愛等各方面都覺得不順有關。狄鶯聽完後，秒犀利提出疑惑：「是丁寧造成的嗎？」，一旁鍾欣凌則好心幫唐治平解圍：「那時候他們還沒交往，是另一個」，讓現場嘉賓持續好奇，這時唐治平面露尷尬道：「這不是重點，重點是憂鬱症」。

唐治平曾自曝憂鬱症，狄鶯犀利提問「丁寧造成的嗎？」（圖／翻攝自YT）

接著狄鶯又問：「那你最嚴重是什麼狀況？」，唐治平直言：「我那時候最嚴重到還蠻恐怖的，一個禮拜沒睡覺，而且那時候在趕戲，我的眼袋都變成四、五層，妝都上不去，然後我去找醫生開安眠藥，我吃了以後只睡一鐘頭，醒來就睡不著了」，原本背台詞很快的他，當時甚至連三、四行台詞都背不起來：「我就呆著看兩、三鐘頭，然後我都背不下來，一邊腦袋想我是白癡嗎？我一定變智障了」，這樣的狀態維持好幾個月。

唐治平母逝世，丁寧聞訊震驚。（圖／中時資料照）

唐治平透露最後是靠吃藥才跳出來：「我是雙子座心情很容易擺盪，一下高、一下低，以前都會靠健身、去戶外曬太陽給一些正面能量，但後來發現這好像都是一種逃避，因為你心理負面的東西沒有面對它，只是把它壓著，後來我開始練瑜珈、打太極拳，並且看一些宗教方面的書」，狄鶯則給唐治平建議：「不斷換女朋友你就好了，因為雙子座的人喜歡談戀愛，如果談戀愛的對象不能給你不同的火花，就會鬱卒」。

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