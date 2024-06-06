今天華南雲雨區持續影響，加上廣東海面的低壓帶較接近台灣，各地降雨機率高，南部及中部山區有短暫陣雨或雷雨，午後可能出現局部大雨。周六至下周一（8至10日）端午連假天氣不穩定，明起至下周三（7至12日）滯留鋒在北部海面徘徊，西南風帶來暖濕空氣，各地有陣雨或雷雨，午後易有強對流發展，伴隨劇烈天氣。

氣象達人吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今微弱鋒面掠過，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部近山區有較大雨勢；氣溫方面，北台灣偏涼，其他地區白天微熱，北部21至28度、中部22至31度、南部23至33度、東部21至32度。

最新模式模擬顯示，明天至下周三包括端午連假，滯留鋒在北部海面徘徊，台灣在鋒面之前的暖區內，未降雨前天氣悶熱；西南風帶來暖濕空氣，大氣很不穩定，各地有局部陣雨或雷雨，尤其午後常有強對流發展，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。