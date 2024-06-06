輝達執行長黃仁勳近日訪台，除了與台積電創辦人張忠謀夫婦、廣達創辦人林百里一同逛寧夏夜市外，日前在台大演講也提到最喜歡通化夜市（臨江街夜市）。一名網友表示，黃仁勳來台颳起一陣「夜市旋風」，好奇台灣哪個夜市最頂，此生一定要逛？許多網友點名北部寧夏夜市、南機場夜市，中部雲林斗六夜市、台中旱溪夜市，以及南部屏東觀光夜市。

一名網友在批踢踢發文表示，黃仁勳來台颳起一陣夜市旋風，他認為北中南各自有霸主，北部是台北士林夜市，中部是台中逢甲夜市，南部則是高雄六合夜市，原PO好奇「哪一個才是全台灣最頂、此生一定要逛的夜市？」

話題引起廣大迴響，北部網友大推寧夏夜市和南機場夜市，「寧夏夜市雖然小，但是滿精緻的，很好逛」、「寧夏一生推」、「沒去過寧夏，別說來過台灣夜市」、「南機場完勝，東西很好吃」、「南機場是唯一還平價的夜市」。

中部包括斗六夜市及旱溪夜市都被點名，「斗六夜市確實不錯」、「台中首推旱溪夜市」；至於南部，內行網友大推屏東觀光夜市，認為一點也不觀光，白天也有東西可以逛，而且食物便宜又好吃。