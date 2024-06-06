「帝寶名媛」李珍妮去年11月參加王姓富商邀約餐會時，不滿遭「房地產名媛」王子苓出言制止，被前主播李雅楹虧「穿得像耶誕樹」，飆罵王子苓、李雅楹是「做雞的」，王、李2人今年初提告後，李珍妮在臉書PO文反嗆2人「王子雞」，李雅楹不滿李珍妮公開她的職業及工作地點，還開車在她家附近出沒，控告李珍妮恐嚇、違反個資法，台北地檢署認為李珍妮罪嫌不足，6日不起訴李珍妮。

去年11月16日，一名王姓富商邀約李珍妮、王子苓、李雅楹等人到一家高級私廚用餐，結果李珍妮大遲到，只能坐在最旁邊的位子，讓盛裝出席的她相當不高興，疑似因此不斷找餐廳麻煩、飆罵餐廳主廚。

席間王子苓要求李珍妮不要找碴，李雅楹也發言要遲到在先的李珍妮反省，李珍妮被說到火氣也很大反嗆，讓李雅楹氣不過回嗆「裝扮成耶誕樹的樣子，怎麼不在旁邊好好安靜？」王子苓和李雅楹2人不滿李珍妮侮辱2人是「做雞的」，今年初對李珍妮提告。

今年2月9日凌晨，李珍妮在臉書粉絲專頁上發文「那兩隻告我的王子雞，至今只有我告你們的兩人的訴狀在法院審理」、「這是你王X苓、李X楹等級才會做的事」，並公開李雅楹的姓名、職業及工作地點。

另李雅楹不滿李珍妮於2月20日下午開車在她家附近出沒，因此控告李珍妮涉嫌違反個資法、恐嚇危害安全等罪。檢察官偵查後認為李珍妮涉嫌不足，今將李珍妮不起訴。