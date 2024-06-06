5月申報所得稅季節結束，根據統計，今年企業申報營所稅，2023年度繳稅王出爐，仍是由台積電以繳稅低於千億規模居冠，遠甩第2名的鴻海80億元、陽明海運70億元，以及聯電50億元。

繳稅明星企業貢獻國庫也受到影響，繳稅的金額都較2022年度低，2022年度台積電繳稅破千億，創下歷史紀錄外，2023年未達千億元。

陽明海運2022年度270億元拿下亞軍，2023年退回老三、聯電2022年度也有100億元，2023年度降至50億元。

分析原因，除了企業獲利衰退、影響繳稅動力，依財政部統計，企業今年總申報數109萬2482件，較去年增加3萬3621件，但是自繳稅額為6,175.32億元，較前一年度7,861.08億元，減少1685.76億元，減少21.44％。

另外，《產創條例》10之2，也稱為台版晶片法，提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率25％，及購置先進製程設備支出當年度抵減率5％，今年報稅時今年5月提出申請，經濟部將於7月底前完成審查，已有4家申請，大型企業受惠也影響到整體繳稅的動能。