在塞港、紅海危機、馬士基取消航班等多重因素影響下，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）6日股價同步上漲。專家預估，紅海危機短時間內無解，高運價的狀況可能會持續下去。

在國際環境和馬士基調整運力等因素刺激下，帶動運價攀升，也對國內貨櫃三雄股價帶來上漲的力道。萬海仍是這波漲幅最大的航商，才剛剛解除處置股，股價就攻上漲停，外資連二日賣超4,900張。陽明上周結束處置股後，遭外資單日大賣8.2萬張，不過外資繼續回補，連續三日買超共4萬張。

華南投顧董事長儲祥生指出，航運龍頭馬士基調高全年獲利目標，從40億美元到60億美元，提升到70億至90億美元，對航運業帶來利多，紅海危機看起來沒那麼快結束，同時近期電子股沒有過去那麼強，就給了航運股表現機會。

儲祥生表示，貨櫃三雄雖然在2021年因為「大排長榮」等議題，股價衝上歷史高點，但是航運業營收最高的時候卻在2022年，股價提早基本面一年，所以一旦趨勢不對，股價就會掉下來。

他強調，航運業目前最大利空就是運力過剩問題，今年供過於求約6％，卻因為紅海危機吃掉過剩運力，明年供過於求有3％，運力還會不斷開出來，在短時間內都會有運力過剩問題，需謹慎以對。

航運巨頭馬士基近日宣布，由於地中海和亞洲地區的港口嚴重壅塞，導致船班延誤，取消原定7月初由中國大陸和南韓出發的2趟航班。外電指出，新加坡、杜拜等地的港口壅塞越來越嚴重，主因是貨運需求暴增，紅海危機繞道好望角，以及氣候不佳。

新加坡是全球貨櫃吞吐量第二大港口，出現壅塞狀況將影響全球航班，中國大陸、西班牙、美國等地也出現港口雍塞的狀況。部分遠東超大型貨櫃船會在巴賽隆納等地卸貨，改由小型船舶轉運到目的地。

另外，馬士基也宣布，因應紅海危機的運力調度，將暫停遠東到美東的TP20航線。業者指出，過去有因為運力過剩而暫停航線，還沒遇過主動停止的問題，將對TP20航線需求帶來雍塞。