美系外資表示，信驊專門從事BMC的SoC(系統單晶片)設計，佔全球BMC市占率約高達70%，其總收入的90%來自BMC部門，看好信驊2024~2026年營收、獲利複合式年成長將進一步加速至54%以及66%，這主要是由人工智慧伺服器需求推動的，尤其，從2025年開始將更加明顯。

美系外資更好看伺服器架構的變化將為信驊帶來更多的商機，會推動信驊在伺服器市場的TAM擴張。美系外資指出，信驊目前的股價處於其歷史盈率範圍的高端，然而，隨著TAM的進一步擴張和AI帶動更多元的內容增長，將有利於信驊營收和盈利增長潛力，維持買進評等、12個月目標價4200元。

信驊於本屆Computex中首次亮相採用12奈米製程的第八代遠端伺服器管理晶片(BMC)AST2700系列，其配備四核心ARM Cortex A35 64位元和兩個獨立的ARM Cortex M4處理器，已於2024年初對客戶送樣，預計於2025年量產供貨，可望為信驊營運帶來新的助力。

除此之外，信驊看好在AI浪潮帶動下，對於BMC需求攀升，以輝達NVIDIA的GB200來說，總計有18台伺服器(1台配4顆BMC)+9台switch(1台配1顆BMC)，故GB200的BMC晶片數量就達到81顆，信驊勢必是本波AI浪潮的受益者之一。