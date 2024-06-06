端午節連假周五開跑，台灣高鐵6日已有逾46萬人次完成訂票，根據官網公告，南下班次以7、8日最熱銷，北上班次則是10、11日熱銷班次多。台中市警方建議南投、彰化民眾分由中投公路接烏日區環河路、王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路分流進出站區，並注意高鐵站區科技執法。

端午節連假周五開跑，台中市警方建議南投、彰化民眾分由中投公路接烏日區環河路、王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路分流進出站區，並注意高鐵站區科技執法。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

端午節連假周五開跑，截至6日上午11時止，台灣高鐵端午假期疏運期間（6月7至11日）共約46萬1000人次完成訂票。另根據官網公告，截至6日13時，連假前兩日高鐵南下班次自7日整天到8日17時幾乎班班熱銷，北上車次由7日中午後到8日中午前較多熱銷班次；收假時段高鐵南下班次則由10日午後到晚間出現熱銷班次，北上班次由10日8時起至22時幾乎班班熱銷，11日8時前熱銷班次多。

台中市烏日高鐵站區為三鐵共站，為因應大量返鄉及外出旅遊人、車潮湧入造成壅塞回堵，台中市警察局烏日警分局建議，南投民眾自中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段進出；彰化民眾自王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路進出；台中民眾由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路進出站區。

另提醒民眾，高鐵台中站1、2樓採接、送旅客分流，均建置科技執法取締違規停車或任意上、下客以及違規攬客等，違停超過3分鐘可開罰600元至1200元。

端午節連假周五開跑，台中區監理所也表示，連假期間將推出客運多項優惠措施，民眾可考慮搭乘客運返鄉或出遊。（台中區監理站局提供／潘虹恩台中傳真）

台中區監理所也表示，連假期間將推出客運多項優惠措施，自7日至10日止搭乘國道客運、高鐵、台鐵於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）享有1 段票或基本里程免費；持電子票證搭乘台灣好行路線可享有半價優惠，建議民眾考慮搭乘客運返鄉或出遊。