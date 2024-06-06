輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，美食行腳所到之處都引發討論。他還預告將在台灣增建設計中心，引發各縣市要員紛紛表態爭取。國民黨立委張嘉郡為她的選區請命，直呼雲林縣不但好吃好玩，最重要房價便宜，同樣的錢能買到透天厝，會比較符合國外幹部的住房習慣。

「在這裡公開邀請黃仁勳董事長，來雲林看看！」張嘉郡今(6日)在《政風雲》節目專訪中表示，「這裡有很棒的土地，不缺水、不缺電，我覺得值得輝達考慮！」主持人曾信翰提到，黃仁勳很喜歡吃夜市小吃。張嘉郡說，「我們縣的小吃是最好吃的！真的，我有很多小吃特輯，可以上我的FB去看一下～」曾信翰說，現在有九個縣市都表態爭取了。張嘉郡：「我們會認真地好好想一下，我們怎麼來邀請他。」

【政風雲】韓國瑜立院女護法是她 從政這點受張榮味影響最深 主持人 曾信翰 feat.張嘉郡 @ChinaTimes

張嘉郡指出，而且他說很需要人才，要1000個工程師，雲林縣有虎科大、雲科大，都可以幫他們訓練工程師，可以量身訂造、客製化！外國來的人要住，台北、高雄房子小、又很貴，來雲林，都可以買別墅給他們住、蓋別墅給他們住，住得好、吃得好。工作環境也優，所以歡迎他來。

「他來買房子相對便宜！」張嘉郡強調，假設1、2000萬，要在台北買一間兩房的，很難吧？「但是在我們雲林，就是透天（厝），一整棟！」就像他們在美國的住房，可能會比較符合他、國外來的這些幹部，值得考慮。尤其又有自己當初爭取的社宅，很方便，到台北一個多小時而已。

張嘉郡提到，如果以他們在美國住了這麼久，一個多小時的車程，對他們來說是很近的距離。雲林土地成本也比較低，如果他們來設廠，還可以改變雲林人的未來，創造就業機會，又可以帶給很多餐廳、小吃店生意。

張嘉郡直呼，很多朋友來過雲林以後都說：原來你們雲林這麼好玩，有這麼多好吃的東西！曾信翰說「下次就跟妳去玩？」張嘉郡「好啊好啊！」