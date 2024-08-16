苗栗縣議會第20屆第9、10次臨時會，16日最後一天議程，苗栗縣長鍾東錦希望內政部核定苗栗縣警局新建大樓案總造價為17億元。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第20屆第9、10次臨時會，16日最後一天議程，苗栗縣長鍾東錦苗栗縣警局新建大樓案大批警政署3年來都沒動。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第20屆第9、10次臨時會，16日進入最後一天議程，苗栗縣警局新建大樓案及中央大矽谷計畫，再度成為府會熱烈討論焦點，民進黨籍縣議員邱毓興質詢稱，坊間傳聞後龍鎮已被中央列為大矽谷計畫區域？鍾東錦答詢表示從未聽聞過此事，至今縣府從未接獲行政院任何一紙有關於大矽谷的公文，究竟有無此計畫？要請中央以白紙黑字明示，就如縣警局新建大樓案空轉3年無著，鍾東錦忍不住大批警政署完全不動。

縣議員邱毓興在臨時動議中登記發言，近日後龍鎮當地傳聞後龍鎮大山地區，已被中央列入大矽谷計畫用地範圍，質詢縣長有無確認此事？鍾東錦答詢表示，桃竹竹苗大矽谷計畫是總統賴清德在總統大選時所提的重要政見，但是他曾北上向相關部會洽詢，沒有一個部會能具體回答他究竟有無大矽谷計畫。鍾東錦很坦率地指出，如果大矽谷計畫只是一個選舉口號，中央應該出來講清楚沒這事就好了，如果確有這項計畫，應該加快速度推動。

邱毓興追問，縣府究竟有無將後龍納入大矽谷計畫用地一事，報出去給中央？鍾東錦答詢早已呈報中央，當時，他與縣議長李文斌、縣議員鄭秋風、林寶珠及後龍鎮長謝清輝等人都一同陳請中央將後龍納入大矽谷計畫，雖然目前有傳聞頭份市及竹南鎮的用地已經確定納入了，但是縣府至今從未接獲行政院來函任何一紙有關於大矽谷的公文，他認為重大建設計畫不能只是用嘴巴講一講就算，還是要有白紙黑字才算數。

鍾東錦表示，警政署6月20日轉發內政部函文給苗栗縣警局，文中表示暫時核定縣警局新建大樓總經費仍以14億餘元，內政部核准補助經費為11億4千餘萬元，以這個金額根本無法發包新大樓標案，總金額需要17億，縣警局新大樓從行政院長蘇貞昌到苗栗視察，並核准11億4千餘萬元經費，至今已經3年了，毫無進度，鍾東錦忍不住大批警政署都不動，毫無作為。

邱毓興稍後登記第2次發言，仍再為中央大矽谷計畫辯護，並希望縣府能積極準備，民進黨等議員都會全力協助，邱毓興並替內政部解釋，希望縣警局新建大樓計畫，能夠盡快再送內政部審核。

鍾東錦答詢表示，縣警局新建大樓計畫一直都沒有改變，當年行政院核定補助11億4千餘萬元，現在還是相同金額，但麻煩的是，經過3年四任局長物價已經大幅調整，當時造價每坪12、3萬元，現在造價已漲至18至20萬元，縣府希望內政部核准的起造金額是17億元，至於內政部實質要補助多少錢，縣府並無意見，內政部核定17億元後，縣府才能夠動工，如果是14億，根本無法發包。

鍾東錦直接點出，內政部長劉世芳要縣府以14億元造價來發包，縣府如果照作，一是發不出去，而且這個案子一定會爛掉，就像部立苗栗醫院新建重症大樓一樣，發包了10幾次都發不出去，縣府當然希望縣警局新建大樓案，有許多營造商搶標，也可壓低造價，更希望內政部與警政署積極溝通，內政部就算先給11億，後續也可補助設備等經費。