台灣新生兒死亡率高，2022年為千分之2.8，高於OECD國家。為讓寶寶順利長大，健保署收載呼吸窘迫症候群的新藥Curosurf，同時放寬Surfactant的給付規定用於未插管治療的新生兒，期盼及早用藥，降低新生兒死亡率，9月上路。

早產兒常見的呼吸窘迫症候群，往往容易造成呼吸急促、發紺、甚至死亡。健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，一些寶寶剛出生就住在保溫箱，只有手掌大，還需要經歷插管之苦，若能用藥，就能緩解呼吸急促、發紺的症狀，減少寶寶插管的痛苦，甚至脫離插管。

9月起，健保署將新藥Curosurf納入給付，用於呼吸窘迫的新生兒（包含早產兒），受惠人數為245～659人，每人每年省下4.4萬元；同時，Surfactant的給付規定也放寬，呼吸窘迫的新生兒不必插管，也能符合給付條件，前提是需要使用連續性正壓呼吸器（CPAP）支持，且氧氣需求大於3成者，估計將有490～540人受惠，每次療程可省下5.4萬元，同樣在9月上路。

為滿足SMA病友的期待，健保署也放寬含nusinersen成分的脊髓腔內注射藥物、含risdiplam成分的口服液劑的給付條件。從「3歲以下發病確診」擴增至「18歲以下發病確診」，同時取消上肢運動功能RULM大於等於15分起始治療條件。由於廠商同意降價，預估每人每年藥費約660萬元，約250名人受惠，新增19億健保支出。

目前臨床針對IL-36基因突變的全身性膿疱性乾癬尚無標靶治療藥物，健保署也透過暫時性支付方式納入支付。另外，也收載新藥risankizumab用於克隆氏症，並放寬含abrocitinib成分藥品用於12歲以上未滿18歲的中重度異位性皮膚炎病人。這3種藥物分別在7～10月間上路。