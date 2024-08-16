一名70歲男子在用餐時，突然感覺有食物卡在喉嚨，便嘗試吞下一些米飯，希望能將卡住的食物一起咽下去。然而，他才剛吞下一口白飯就立刻昏倒，隨即被送往急診室。到院時，男子已經沒有呼吸心跳，醫護人員馬上對其進行心肺復甦術並插管搶救。醫師示警，當被噎到時，千萬不要用手去挖，或者再進食，恐令情況變得更危險。

外科醫師陳榮堅在個人粉專發文提到，在為該男子進行插管時發現，他的口腔內全部都是白米飯，原本以為可能是被米飯嗆到，但因當下情況緊急，沒辦法進一步追問細節，只能先趕快做急救措施。

陳榮堅接著說，事後詢問家屬才得知，原來男子在吃類似蒟蒻的素菜時，感覺食物卡在喉嚨裡，雖然還能說話，但感到明顯不適，所以就請家人給他一些白飯，試圖讓卡住的食物一併吞下去。不料才塞一口白飯就馬上昏倒，趕緊將其送來急診。

至於為何會釀成如此嚴重後果，陳榮堅解釋，由於食道位在氣管的後方，當有異物卡在中間時，它會往前推，導致呼吸道變得狹窄並引起不適。此時有2個簡單的做法，其一是嘗試著自行咳出來，另一是等待。若還能正常行動，但一直卡著覺得不舒服，就應就醫處理，千萬不要用手去挖，或者再進食。

陳榮堅說，所幸男子最終有搶救回來，且沒有造成腦部損傷。但因為有些飯粒跑到呼吸道，導致吸入性肺炎，住進加護病房將近1個月才痊癒。他提醒，實際上有更多的案例是沒那麼幸運，因此民眾在進食時務必要多加注意。