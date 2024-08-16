潮州「燒冷冰圓環」為科技執法路段，交通違停現象改善，但民眾對停車位需求日益。（資料畫面）

鄰近潮州「燒冷冰圓環」的潮州立體停車場業已完工，潮州鎮公所今日表示，僅剩驗收工作及行政作業，希望能趕在春節市集前營運，未來搭配公共自行車，可大幅滿足地方鄉親及遊客的停車需求。

位於潮州公園路與中正路路口的立體停車場，與俗稱「燒冷冰圓環」的建基圓環，及潮州日式文化園區、延平路、建基圓環、火車站、中正市場等人潮聚集處鄰近，加上潮州鎮內已啟用3路段的違停科技執法，停車席位需求孔急。

潮州鎮公所指出，日式文化園區旁停車場僅能容納57席停車格，遠遠不足支應潮州日益活絡的遊客停車需求，經爭取獲得前瞻預算1.6億元挹注，並自籌8610萬元發包，在去年6月動工，經1年多時間，目前已完工。

立體停車場為4層樓建築，地下層結構採鋼筋混凝土，地上層使用鋼構，可提供198席汽車停車位，包括5席無障礙汽車停車位、11席親子汽車位、10席電動汽車位，提供潮州市區商業活絡區停車空間。

潮州鎮公所主任祕書王建元說，立體停車場委外經營已經標出，目前正在驗收階段，及申請核發使用執照、消防安檢、停車場登記證等行政作業，預計在11月底或12月初可以開始營運。

王建元指出，立體停車場距離建基圓環、日式文化園區等熱鬧的商業與觀光點，步行僅約10分鐘，另外，已經成為年度大事的春節市集攤商區，亦同樣約10分鐘，對民眾來說相當便利。