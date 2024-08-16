2024「Park Park Carnival叭叭嘉年華」將於24、25日在花博公園登場，共計93組音樂人接連演出，卡司包含唱出世代頹廢感的傷心欲絕、又幽默又反骨的老王樂隊、堅持自我又隨波逐流的傻子與白痴、擅長以音樂正面衝擊感官的OBSESS、剛獲得「海洋大賞」（海洋獨立音樂大賞）的餵飽豬、新世代嘻哈歌手Gummy B和YAPPY、擅長將古典編制融入流行音樂的春麵樂隊。

延續「聽團猴子」系列主題，結合科技趨勢，今年推出以AI製作的主題曲〈來趴 來叭叭〉，且活動擴充至8個舞台，對照街頭藝術表演的各種形式，叭叭舞台、蕉點舞台、傲蕉舞台、猿猴舞台、猿人舞台、猿青舞台、猿長舞台、金曲DJ＆猩聚點舞台各有其特點，不論是樂技純熟的樂團或是初出茅蘆的新鮮音樂人都有盡情表現的機會。

相較於去年，今年參加的海外音樂人也多達8組，讓人耳目一新之外，也同時以音樂交流，而猩人類及街頭舞台的表演者多均為新鮮面孔，更能讓人感受到新的音樂生命力。除了令人可期的現場演出外，老王樂隊及將再度踏上街頭舞台壓軸的芒果醬Mango Jump也將透過街聲平台的獨家社群粉絲互動機制，抽選頭號粉絲在活動兩天參加限額的近距離搶先聽歌會。

老王樂隊將登上叭叭舞台。（圖／ StreetVoice街聲）

今年首度登上叭叭舞台的OBSESS及餵飽豬都是在午後兩點太陽最熾熱的時候登台，被譽為「台灣emo指標性樂團」的OBSESS被問到怕不怕被曬暈？沒想到團員們早已想好避暑妙招，吉他手冠輯第一反應竟是：「當然是在家吹冷氣！」被團員笑稱搞不清楚狀況後，主唱魏小再次開啟他優於常人的幽默感，「避暑喔，我是建議大家都出來玩了就外向一點不要太『避暑』啦～」吉他手阿欣給出比較實際的建議，「大家可以帶結冰礦泉水。」