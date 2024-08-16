香港信報報導，湖北省地方金管局指出，市場上出現部分名稱中帶有「信用資產」「資產登記備案」「產登」「產登管理」等字樣的企業，未經國家有權部門依法許可，為非標融資活動提供登記備案等服務，屬於「偽金交所」機構，涉嫌違規經營，存在較大金融風險隱患。

另一方面，貴州省地方金融管理局公布，為全面強化金融監管，防範化解金融風險，貴州省將取消貴州省金融資產交易所金融資產交易業務資質。省金交所金融資產交易業務資質取消後，該省不再存在金融資產類交易場所。