美國明尼蘇達州發生一起驚魂搶劫案，一名8歲女童展現驚人勇氣，協助父親擊退歹徒，成為全城熱議的英雄。

https://t.co/J2IXFcsh0U An 8-year-old girl used a bat against a robber, who was armed with a gun, and was attacking her dad at his liquor store. pic.twitter.com/43bZjHLpUV — Rod Ryan Show (@rodryanshow) August 15, 2024

根據外電報導，該起事件發生在當地時間10日晚上9點半左右，里奧（Leo）是明尼蘇達州一家酒類專賣店的經營者，當時他和8歲女兒一起在店內工作。一名身穿「亞馬遜」制服的男子進店後突然掏出一把槍，要求里奧交出金錢。里奧試圖與他談判，卻遭到對方變本加厲的勒索。

就在此時，里奧決定不再忍讓，趁其不備發動攻擊，兩人隨即在店內展開激烈搏鬥。令人意想不到的是，里奧的女兒在目睹這一幕後，並未驚慌失措，反而冷靜地拿起櫃台內的鋁製球棒，向歹徒連續揮擊，致使對方不支倒地。隨後，里奧搶過歹徒手中的槍，讓這場鬥爭畫下句點。事後里奧才發現，這把槍竟然只是BB彈手槍。

警方接報後迅速展開行動，在不遠處成功拘捕一名37歲嫌犯。根據警方說法，嫌犯被捕時全身傷痕累累，面部和嘴脣皆有明顯受傷痕跡。經查，該名男子正是此次搶劫案的主嫌，且有多項搶劫前科，目前已被依一級企圖搶劫罪起訴。

亞馬遜隨後證實，該男子是第三方配送服務的員工，已遭公司立即解僱。這起事件的監視器畫面在網路上曝光後，女童的英勇行為立刻成為媒體焦點，也引發網友廣泛討論。里奧在受訪時表示，女兒的勇氣與機智讓他深感驕傲。