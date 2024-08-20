竹北有國民運動中心，竹東蓋全民運動館，縣府偕同湖口和北埔鄉公所齊力向中央爭取經費興建「樂活運動館」，日前分別獲教育部體育署同意補助1億元及2400萬元，教育局將持續積極彙整資料，接續相關行政流程，期盡速為鄉親打造大型綜合樂活運動場館。

縣長楊文科感謝鄉公所及立委林思銘、徐欣瑩攜手積極向中央爭取補助，在竹北國民運動中心、竹東全民運動館興建完成後，北埔鄉與湖口鄉皆規畫興建樂活運動館，讓竹縣的運動能量全面提升。

楊文科說，湖口鄉近年來公共建設迅速發展，與新豐鄉、新埔鎮及竹北市形成一條產業網絡，今年湖口鄉人口數也超越花蓮吉安鄉，一舉躍升為全國最大的鄉，相信未來樂活運動館完成後，將為湖口鄉機能注入新活力，滿足各年齡層民眾，提供友善樂活運動及休憩空間。

此外，北埔鄉地理環境良好，將新建的樂活運動館位於台3線交通要道旁，除供民眾日常運動健身外，也可做為鄉內社區辦理大型活動的場地，透過舉辦各類多元性活動，讓公部門與社區民眾緊密互動建立良善關係。

教育局長楊郡慈表示，湖口樂活運動館興建經費約3.9億元，是湖口鄉首座大型綜合樂活運動場館，設置地點為王爺壟運動公園停車場，面積27514平方公尺，預估總樓地板面積約8590平方公尺，地上三層建物，場域分為一樓停車空間與販售部，二樓健身房、桌球室及韻律教室，三樓羽球場等，預計明年3月開工，2017年完工。

北埔樂活運動館設置地點位於北埔鄉新建的綜合行政大樓3樓，總面積為502.23平方公尺，館內將設羽球場、桌球場、瑜珈教室、韻律舞蹈教室及相關附屬設施，預計明年11月開工，2016年10月完工，將成為北埔鄉第一座運動場館，拓展鄉民運動的場地。