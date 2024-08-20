新港安和國小、月眉國小22位學生一起接受舞蹈培訓，將在年底公開演出。（新港文教基金會提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港文教基金會長期在新港深耕藝文教育，今年邀安和國小、月眉國小22位學生一起接受舞蹈培訓，將在年底公開演出，重新演繹雲門舞集創辦人林懷民的經典作品《薪傳》中的「耕種與豐收」章節，今（20日）林懷民與雲門資深舞者許嘉卿、蘇依屏親自指導孩童動作、舞技，期待屆時的公演能有精彩表現。

雲門資深舞者許嘉卿親自指導孩童動作、舞技，期待屆時的公演能有精彩表現。（新港文教基金會提供／呂妍庭嘉義傳真）

新港安和國小、月眉國小22位學生一起接受舞蹈培訓，將在年底公開演出。（新港文教基金會提供／呂妍庭嘉義傳真）

「耕種與豐收」章節，描繪農友辛苦耕作的場景，是《薪傳》 裡動作難度極高的一段舞蹈，林懷民說，他從小在新港長大，看到農民務農的過程和辛苦，不但成為《薪傳》作品的發想，也是他童年記憶很重要的種子，今天看到小朋友跳這首曲子，覺得很高興、也很新奇，就他來說，自己的作品並不是最重要的，而是透過活動滙聚大家對孩子的關心，為孩子的表現感到驕傲。

新港文教基金會董事長陳永華表示，安和國小曾是台灣知名體操小學，培育出許多優秀體操選手，受少子化影響，學生數逐漸減少，這次演出正是為了延續這份對藝術與文化的熱愛，期望帶給新港孩子正能量與啟蒙，也透過《薪傳》演出讓更多人了解新港的農村文化的魅力。

嘉義縣新港文教基金會長期在新港深耕藝文教育，今年邀安和國小、月眉國小22位學生一起接受舞蹈培訓，將在年底公開演出。（新港文教基金會提供／呂妍庭嘉義傳真）

新港安和國小、月眉國小22位學生一起接受舞蹈培訓，將在年底公開演出。（新港文教基金會提供／呂妍庭嘉義傳真）

22位學生除今天開始進行為期5天暑期訓練，9月至12日還規畫10堂課程練習，將於12月8日在新港公園民俗表演場的新港四季風－平安祭活動中演出，包括新港鄉長葉孟龍、縣議員黃啟豪、林秀琴、陳文忠等人都來關心，葉孟龍感謝林懷民、雲門舞集願意回到新港，把《薪傳》加以傳承，期待雲門舞者和孩童能碰撞出火花。