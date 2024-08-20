香港明報報導，恒生指數成份股中，24檔漲，55檔下跌，3檔無漲跌。宏橋漲1.74％，收報10.54港幣，是漲幅最大的成份股。恒安跌6.46％，收報23.9港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，10檔漲，20檔下跌。漲幅最大的是蔚來，收報31.7港幣，漲1.28％。跌幅最大的是京東健康，收報22.05港幣，跌4.75％。
恒生指數20日收盤跌58點，跌幅為0.33％，收報17,511點，大盤成交金額745億港幣（日減21.06％），是8月14日680.45億港幣成交後最少。國企指數跌30點，跌幅為0.49％，收報6,195點。恒生科技指數收報3,498點，跌0.54％。
香港明報報導，恒生指數成份股中，24檔漲，55檔下跌，3檔無漲跌。宏橋漲1.74％，收報10.54港幣，是漲幅最大的成份股。恒安跌6.46％，收報23.9港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，10檔漲，20檔下跌。漲幅最大的是蔚來，收報31.7港幣，漲1.28％。跌幅最大的是京東健康，收報22.05港幣，跌4.75％。
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