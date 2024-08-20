香港明報報導，恒生指數成份股中，24檔漲，55檔下跌，3檔無漲跌。宏橋漲1.74％，收報10.54港幣，是漲幅最大的成份股。恒安跌6.46％，收報23.9港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，10檔漲，20檔下跌。漲幅最大的是蔚來，收報31.7港幣，漲1.28％。跌幅最大的是京東健康，收報22.05港幣，跌4.75％。

恒生指數收跌51點 翰森製藥漲逾9％
恒生指數收漲逾1％ 阿里巴巴漲4％
滬指收跌27點險守2,900點關口 本周累計升0.5％
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