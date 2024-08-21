行政院明(22日)將核定明年度總預算，歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元都再創新高，其中治水預算調整增列115億元，達到551億元，比今年度增加159億元、增幅40％。行政院政務委員陳金德表示，治水預算包含前瞻預算180億元，為了達到用水、取水、污水下水道接管率等，政院將成立「水及流域永續推動小組」作為平台統籌。

針對明年度治水經費規模，陳金德指出，行政院編列於各部會有關治水預算含前瞻計劃計551億元，比今年成長40％，其中包含總預算351億元、前瞻計畫180億元及特種基金20億元。

陳金德表示，本次凱米颱風災損，有12縣市提報193億的公共設施災損，過往是要縣市府1個月內提報中央，由事業主管機關再去會勘，向主計總處會報撥款，但這次是直接兵分三組與地方政府面談，希望最快解決災損問題。

陳金德指出，各縣市所回報需要中央支援的經費，目前採「即報即審」及「跨部會合勘」的方式加速審議，最終核定金額，待審勘程序完成後，將與主計總處確認。

陳金德說，本次水災豪大雨與過去相比，退水退得快，山區也因歷次災損而實施強制撤離，而治水工程執行多年，像是8年800億元前瞻，這次也達到一定效果，沒有造成人員傷亡、嚴重財損等。

陳金德說，行政院長卓榮泰強調要系統性治水，涵蓋森林保育集水、水庫周邊水土保持、低窪地勢排水等，考量極端氣候下，強降雨頻率愈來愈高，而預算有限下，必須達到幾個目標，就是不能造成重大的人員傷亡、財損，以及造成人民生活不便。

陳金德表示，行政院將成立「水及流域永續推動小組」，由副院長鄭麗君擔任召集人，秘書長、政委擔任副召集人，經濟部水利署為幕僚單位，該小組其實在行政組織法整改時就決議，針對水庫周邊的相關水土保持和流域管理要有一個平台，如今算是擴大整治水流域，統籌治水。

陳金德說，小組業務包含農田灌溉用水、民生用工用水等取水管理，以及污水下水道接管率的提升，台灣接管率約僅有27至30％，在各國處於末段班，未來希望分年度來提升接管率。

陳金德強調，未來將在過去的基礎上進一步翻轉水患管理的思惟，透過系統性治水計畫，進一步提高中南部、以及台灣各縣市的承洪韌性。