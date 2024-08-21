有駕駛日前遇到1輛雙載機車，其後座的女乘客直接揮手要求讓道。（翻攝自臉書爆怨公社）

牌位在走鬼切要有？有駕駛日前上午9時許開車行經高雄市三民區大昌一路與大裕路口，遇到1輛雙載機車，其後座的歐巴桑揮著手要求讓道，並且從車道的最左邊直接大切西瓜右轉而去，誇張的行為也讓駕駛直搖頭「這2個移動式神主牌不知幾個違規了，聽說歐巴桑都是這樣的騎法」；對此，網友表示「要右轉靠左，要左轉靠右的神主牌騎法」、「高雄長輩的交通亂象見怪不怪」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳一段行車紀錄器影像，拍攝地點位於高雄市三民區大昌一路與大裕路口，當時駕駛上午9時許開車行經該路口時，而當前方路口號誌變成綠燈後，原本駕駛要起步往前開，不料，卻遭左側1輛雙載機車其後座女乘客揮手攔阻，甚至沒打方向燈要求讓道，而該機車便從車道最左側跨越車道右轉而去。

誇張的行徑也讓女網友表示「這二個移動式神主牌不曉得幾個違規了，聽說歐巴桑都是醬(這樣)的騎法，會不會下次就7天後才能回家了」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「要右轉靠左，要左轉靠右的神主牌騎法」、「我曾經遇過好幾次了，都沒有打方向燈就直接揮手要過去」、「遇到好幾個手在那邊揮不知道在揮什麼」、「三寶日常」、「高雄長輩的交通亂象見怪不怪」、「牌位在走，鬼切要有」、「那是翅膀嗎？拍一拍會不會飛起來」、「蝴蝶飛嗎？」。